台鐵生日假跳票、津貼延宕 工會怒赴交通部抗議

台鐵產業工會不滿交通部及台鐵公司在員工福利上反悔，成員今赴交通部抗議。（陳祐誠攝）

台鐵產業工會不滿交通部及台鐵公司在員工福利上反悔，原定今年起實施的「生日假」暫緩實施，另車長自主備勤津貼調升、主管加給調升、通過發放工程獎金等，目前都仍在延宕，工會成員今赴交通部抗議。台鐵企業工會則說，等內部程序完備後公司就會實施。

台鐵企業工會去年底發布訊息，稱公司與企工於團體協約會議決議，將預計在115年1月實施「生日假」。但在訊息釋出後，台鐵公司又發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」。

產業工會指出，這是相當罕見在雙方有決議後公司反悔的情形，甚至有涉嫌不誠信協商，嚴重打擊員工對公司的信心，據了解是呈報至交通部後，交通部認為將連帶影響到轄下各事業單位都會競相爭取，因而不惜要求台鐵公司毀壞勞資關係也要停止實施。

產工認為，既然影響到1.5萬名台鐵員工權益，交通部應公開說明清楚，為何要不惜阻撓？若沒有阻撓，對於轄下國營事業單位毀壞勞資關係做法，交通部作為主管機關應要求台鐵秉持誠信協商應繼續施行。

產工也再次向交通部抗議，台鐵董事會早已於2024年通過車長自主備勤津貼（88元）調升案，以及2025年通過主管加給調升、通過發放工程獎金等案件，目前都仍在政院延宕半年至2年，員工遲遲等不到任何待遇改善與前進，只看到生日假承諾跳票、相關津貼與加給延宕，交通部及公司持續加諸責任與工作在員工身上，繼續消磨員工對工作的熱情與信心，而今年新進人員招考延期已是警訊，交通部與公司應審慎看待待遇問題。

產工也預告，將在今年發動全國性的行動，號召台鐵員工一同參與，讓行政院、交通部重視台鐵員工對於待遇提升的迫切需求。

台鐵企業工會理事長童世哲回應，生日假仍會實施，目前因行政程序未完備才暫緩實施，目前仍持續處理中。

