台鐵產工依法休假抗爭案敗訴 北車發起100小時絕食抗議

「判決無理，依法休假無罪。」台鐵產業工會成員6日上午到台北車站，宣布將發起為期100小時的絕食抗議。

因為2017年春節期間，產工發動依法休假抗爭活動，雖然最終成功爭取勞動條件改善，但後續有336位員工遭台鐵打壓懲處，而最高行政法院日前判決出爐，罕見以「自為判決」認同資方可以不用事前徵得勞工明確同意就排定班表、要求勞工國定假日出勤，判決產工敗訴，對此產工批評這判決明顯偏向資方、打壓勞工。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，「由國家最高行政法院做出來的判決，居然是帶頭打壓我們追求改革的勞工，這個是我們也認為非常無理的事。」

廣告 廣告

台鐵產工表示，原本台北高等行政法院2度判決產工勝訴，但勞動部與台鐵公司卻堅持上訴，如今最高行政法院判決後，恐將限縮勞工國定假日權利，影響數百萬勞工，恐將淪為「病假不敢請、國定假日沒得放」的處境。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲質疑，「到底有沒有黑箱作業？到底是不是跟交通部勾結？因為交通部是大老闆嘛，到底有沒有勾結？難道最基層的輪班人員、勞工朋友們就應該要吃下所有一切的不利對待嗎。」

台鐵產工強調目前已請委任律師提起再審、憲法訴訟等方式，會窮盡一切司法救濟方式，繼續爭取勞工國定假日權利、工會活動不限縮等。對此台鐵公司回應表示，相關出勤制度均依《勞動基準法》相關規定辦理，並尊重司法判決結果。