台鐵產工依法休假案敗訴 北車絕食100小時抗議

台鐵產業工會2017年依法休假案二審敗訴，產工不滿判決結果，6日起在台北車站展開100小時絕食行動。（蔡明亘攝）

台鐵產業工會2017年「依法休假案」二審日前敗訴，不滿判決結果，今起在台北車站展開100小時絕食行動，抗議判決打壓勞工、交通部與台鐵改革被動。到場聲援的台灣工人鬥陣總工會揚言此案若沒好好解決，將串聯各工會激烈抗爭。台鐵公司回應，相關出勤制度都依勞基法辦理，尊重司法判決，對於同仁意見，將以開放態度持續溝通與傾聽。

台鐵產工回顧，2017年由於與台鐵局爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局打壓懲處，從此展開長達將近10年的救濟之路。

台北高等行政法院一審判工會勝訴，更一審判工會部分勝訴，事後台鐵、勞動部提出上訴後翻盤，最高法院改判工會和337名員工敗訴。台鐵產工今上午10時啟動絕食100小時行動至11月10日抗議。

台鐵產工祕書長朱智宇表示，台鐵班表與待遇改革，都是工會大大小小的抗爭和2017年依法休假行動，及員工冒著被懲處打壓的風險爭取來的，且政府從頭到尾都是被動調整員工待遇，工會展開10年的依法休假訴訟敗訴，國家最高行政法院做出此判決，帶頭打壓追求改革的勞工，今天起將以絕食行動抗議最高行政法院離譜且無理的判決。

朱智宇說，這場判決不僅是對依法休假懲處合不合法的界定，更影響未來全台工會與1000萬勞工國定假日休假權利，這場司法救濟尚未結束，已經團結的工人不會因為國家的判決再跪回去，產工將會捍衛勞工休假權益並堅持到最後。

台鐵產工理事長曹嘉君提到，前2次台北高等行政法院判決都認同不能用慣例和工作契約排擠勞工權益，但最高法院卻認為勞工違反程序，法律審查擴大檢視，讓工作慣例位階高過法律，違反國定假日雇主要取得勞工同意才能出勤規定，台鐵員工長期被資方打壓，犧牲健康和家庭完成國家運輸，這些沉默不是同意，而是對資方的恐懼，工會將會代表336名（1名已逝世）被打壓員工展開絕食抗議，對台鐵和國家宣告，台鐵工人不會被打垮，也不會成為待宰的畜牲，將持續推動台鐵改革。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲也說，呼籲政府不要打壓，勞工辛苦抗爭，好不容易取得不當勞動行為裁決，只要這件事沒有落幕、沒有好好解決，將串聯各工會進行更激烈抗爭。

台鐵產工總結絕食4大目的，包括抗議最高行政法院罕見以「自為判決」方式，挑勞工案件開刀；抗議最高行政法院代表國家做出無理判決打壓帶頭改革勞工；抗議交通部與台鐵在2017年依法休假抗爭後，對台鐵改革依然被動；表達台鐵產工及336位當事人對判決不認同，將堅定捍衛全台勞工國定假日放假權益，依法休假無罪，將持續爭取台鐵改革。

對此，台鐵公司回應，台鐵全時肩負全台鐵道運輸重責，以安全穩定為首要原則，相關出勤制度均依勞動基準法相關規定辦理，並尊重司法判決結果。

台鐵公司強調，對於每一位同仁的各項意見與訴求，公司始終秉持開放態度，持續透過多元管道進行溝通與傾聽，促進勞資和諧，維護員工權益與安全運輸服務。

