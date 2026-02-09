台鐵產工批原定1月實施「生日假」卻跳票 台鐵企工：持續處理中

台鐵產業工會今天到交通部前舉辦「交通部阻撓待遇提升，承諾跳票又延宕」記者會。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕去年末，經過台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協商，原議定今年1月開始實施「生日假」，但在訊息釋出後，台鐵公司卻發函表示會暫緩實施；對此，台鐵產業工會直言，待遇提升與穩定，是台鐵能否順利徵才、留才的重點；台鐵企業工會則表示，目前持續處理中，希望能盡快實施生日假。

台鐵產業工會今天到交通部前舉辦「交通部阻撓待遇提升，承諾跳票又延宕」記者會，會後交通部人事科科長出面接過陳情書，並回應，對於產工的訴求，後續會再研議。但台鐵產業工會不滿交通部回應，因此收回陳情書。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，去年年底，台鐵企業工會對外發布訊息，稱公司與台鐵企工於團體協約會議決議，預計今年1月實施「生日假」，然而在訊息釋出後，台鐵公司卻發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施。」不只如此，台鐵董事會於2024年通過車長自主備勤津貼(88元)調升案、2025年通過主管加給調升等仍在政院延宕，員工遲遲等不到待遇改善。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，待遇提升與穩定，是台鐵能否順利徵才、留才的重點，更是穩定鐵路運輸安全的關鍵，從鐵路局到台鐵公司，產工無數次召開記者會，重複點出待遇困境造成人才流失的「流才」問題。

台鐵產業工會監事謝宗翰指出，從去年光復救災加開車、國定假期疏運，到這週春節疏運，許多台鐵員工犧牲陪伴家人的時間，站在第一線進行疏運工作。然而，在台鐵公司化後人手與待遇沒有成長的狀況下，交通部所承諾的待遇提升諾言，不論是2024年允諾至今的車長自主備勤津貼，或是去年允諾的主管加給、工程獎金，都仍停滯不前，長年以來薪資結構低落的情形，也應該是改革的一環。

針對生日假的部分，台鐵公司總經理馮輝昇上週五在記者會時(6日)回應：當初團協討論時，不是討論生日假，而是針對同仁生日有無禮金或假期來討論。經過與企業工會討論後，有關禮金或假期仍需審慎周延，針對員工相關福利會再持續溝通。

台鐵企業工會理事長童世哲回應，生日假仍會實施，但因為行政程序未完備的情況下，因此暫緩實施。目前仍持續處理中，希望能盡快實施生日假。

