台鐵砸77.99億元！搶救宜花東鐵路 拚120年完工

交通部10日舉行新春記者會，回顧去年並展望新年政策方向。（蔡明亘攝）

台鐵東部鐵路經歷0403花蓮大地震與多次風災重創，地質脆弱提高行車風險，台鐵公司持續評估北迴線改線方案，但因涉及遷站較複雜，今年將優先啟動宜花東及南迴線鐵路安全提升計畫，包括邊坡整治、建明隧道等，針對易坍塌路段進行根本改善，總經費77.99億元，正待行政院核定，全案預計民國120年完工。

交通部政務次長伍勝園今表示，0403花蓮地震後，北迴線路段變得脆弱，台鐵有研究改線，但涉及場站遷建問題較複雜，目前還在研議，不過針對安全提升，台鐵有提出宜花東鐵路安全提升計畫，目前已送行政院審議中，希望積極推動，若要改線會花較長時間，近期則要推動包括邊坡整治、做明隧道等。

廣告 廣告

台鐵公司總經理馮輝昇說，宜花東鐵路改善，短期已做好自動監測、鐵公路聯防、水位計、土石流偵測設施、清淤工作等，都在去年已完成，為了中期改善目標，去年提出宜花東及南迴線安全提升計畫，總經費77.99億元。

馮輝昇說明，此案將針對和平到崇德路段包括K36、K48、K51、K53、K56等易坍塌路段，進行根本的改善，包括邊坡整治、順著邊坡建明隧道、箱涵擴挖等工程，並搭配公路改善，讓土石與岩塊不要掉落在軌道上，可從隧道上方或下方留過，全案預計120年完工，提供宜花東、北迴線更有韌性的鐵路。

針對改線研議進度，馮輝昇表示，改善要分階段進行，目前積極做短期與中期改善，並與相關單位合作聯防，至於是否要改線還在評估中，「但不會是目前最積極的推動工作」。

馮輝昇提到，宜花東及南迴線鐵路安全提升計畫交通部已審查通過，去年12月送國發會審查，國發會原則支持，已提報至行政院，相信很快就會核定，預計今年就要啟動。至於預算是否卡關？馮提到，因此案是中央補助預算，希望大家都能支持。

更多中時新聞網報導

許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊

MLB》鄭宗哲落腳紅襪 仍陷5度DFA危機

公共快充網路 電動車普及關鍵