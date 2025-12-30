台鐵票價調漲別擔心！桃園敬老卡元旦起升級 每趟最高補助70點
此次調整主因是台鐵自114年6月23日起調漲票價，導致原先每趟次30點的補助額度已不足以支付多數熱門區間的票價。例如桃園往返台北、中壢往返台北的敬老票價，調漲後均已超過30元，差額需由民眾自行付費。交通局為此積極規劃且台鐵系統亦已配合修改完成，正式訂於明年元旦實施新制，以貼近市民實際乘車需求。
交通局長張新福指出，經評估桃園年長者與身心障礙朋友的乘車習慣，以桃園為起訖的民眾有超過九成都是往來台北至新竹區間。因此此次將上限調整至70點，已可涵蓋桃園境內最南端新富站往返台北站，或最北端桃園站往返新竹站的單程票價。雖然每趟次補助提高，但每月補助總點數仍維持800點（復興區1000點）不變，讓長輩不論是跨縣市就醫、探親或是旅遊，點數運用都將更為彈性。
交通局提醒，使用敬老愛心卡搭乘台鐵時，起訖站其中一站須位於桃園市境內車站，方可享受點數補助。透過此次點數額度調整，交通局期盼提升大眾運輸工具的使用率，並為長者打造更完善的無礙交通環境。未來也將持續關注市民使用狀況，落實友善高齡城市的願景。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
集集小火車要回來啦！綠色隧道美景將重現
[NOWnews今日新聞]停駛4年的集集小火車要回來啦！明年1月5日下午先恢復第一階段通車，民眾可以從彰化二水站搭到南投集集站；至於集集到車埕，預計明年7月全線恢復行駛。立委游顥表示，當天不只由知名藝...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 4
快訊／台海緊張！「離島空中交通」大亂 華信、立榮明日航班異動一次看
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受中國解放軍在台海周邊擴大軍事演習影響，離島空中交通出現重大調整。華信航空與立榮航空今（29）日晚間相繼公告，明（30...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
中部哈日族願望成真 星宇明年3月底台中直飛東京
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，星宇航空已經於昨（29）日列載台中－東京成田航線的飛航時刻，2026年3月30日起以A321neo機型飛航每週4班，近期將開放訂位。另外，航空迷也指出，星宇明年預計也會開航台中至熊本，未來台中也會評估北海道札幌，讓哈日族相當期待。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 1
台中航線+1！星宇航空3/31直飛越南峴港
台中市近年國際旅客增加，星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，繼明年將直飛宮古島之外，立委蔡其昌宣布，已經收到星宇航空確認，明年將新增台中直飛越南中部峴港航班，於2026年3月31日上午開航，已於昨（29）日售票，至於「台中直飛東京成田」航線，仍差臨門一腳。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
今天9點開搶！228連假離島航線釋8萬個座位
[NOWnews今日新聞]明(115)年228有3天連假，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自今（29）日上午9時起開放訂位。明年22...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
2026遊輪季已開賣，應速完成遊輪定型化契約，加重遊輪公司責任
圖/ 2026郵輪季已開賣，應速完成郵輪定型化契約，加重郵輪公司責任 (作者提供) 文 / 李奇嶽 台北城市大 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 3
共軍環台演習12/30實彈射擊！立榮、華信馬祖航班全取消 金門晚間6點前停飛
中共解放軍今（29日）預告，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，軍演區域幾乎將台灣包圍。共軍東部戰區還宣布，明（30日）上午8點～傍晚6點，將於台灣周邊5個公布的海域和空域，進行實彈射擊。因應共軍環台演習，立榮航空和華信航空接連公告，調整30日台灣往返馬祖、金門的航線。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發起對話
夜歸族有福了！台北到台南只要83分 高鐵新增班次、購票方式一次看
經常需要夜間南北奔波的旅客有福了…民報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
因應中共圍台軍演...華信、立榮明馬祖航班全取消 金門航班18時前停飛
中共發動圍台軍演，衝擊台灣的海域、空域，目前華信航空及立榮航空今日晚（29）間公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消。立榮航空公告，因受空域管制影響，12月30日台灣往台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
飛機餐比摘星總統級 華航xT+T 國泰x逸東軒 虎航x阿勇家
華航與米其林一星餐廳T+T合作，在歐美、大洋洲長程線推出南洋風機上餐，還耗時8個月研發出玫瑰鴨松露車輪餅等精緻甜點。國泰航空與香港米其林一星餐廳逸東軒合作，台灣虎航更與「辦桌界南霸天」阿勇家聯手，在熊本航線限量供應總統級東坡肉。專家指出，長程線讓旅客能靜心享用美食，多樣化餐點選擇已成商務旅行市場主流，機上餐競爭越來越激烈！TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 1 小時前 ・ 9
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 71
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 41
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 4