台鐵票價6/23調漲後客運收入增26億 日運量多2.9％

台鐵今年客運增26億元、日運量多2.9%(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在今年6月23日調漲30年沒動過的票價，平均漲幅近三成。台鐵公司今天(27日)公布統計，預估今年全年客運收入較去年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較去年增加2.9%。

台鐵票價調整自今年6月23日起截至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次、多1.4%；票務收入增加1410.7萬元、多28.0%。

廣告 廣告

台鐵公司也說明，因配合公共運輸通勤月票TPASS，統計到今年12月19日，平均上車人數TPASS使用為18.5萬人次，較去年同期成長26.3%。另外，今年1月到11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。

台鐵公司也說明，台鐵公司化轉型後，為促進國內旅遊並刺激旅行業者多加利用鐵路交通，全面開放「騰雲座艙」包租服務，並同步提供餐飲服務，平日及週休二日將所有對號列車的團體額度提高至30%。

在3天以上的連續假期期間，自強號列車(不含普悠瑪及太魯閣號)團體額度調高至20%，莒光號列車則調高至30%。針對市場不同需求陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車。今年1月到11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元。

另外，台鐵公司表示，持續推動異業合作發揮綜效、配合各地方節慶活動，研發在地特色便當、擴大辦理鐵路便當節吸引國內外廠商參展及研發健康便當等模式，將便當分眾化精準行銷，更於全台各台鐵便當門市販售120元以上精緻長銷便當，可提供消費者多樣化選擇。

另透過品牌聯名合作開發「台鐵夢工場」鐵道商品，深耕典藏鐵道文史及開發文創潮流商品。今年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較去年同期成長0.3%。

台鐵公司表示，同時還推動執行台北南港玉成段都更案、南港調車場開發案、高雄車站第一環圈公辦都市更新案(高雄車站專用區四、五及商四等土地)招商作業、高雄車站空間招商及活化、屏東火車站公辦都市更新案等開發案。

台鐵公司預計在明年預計推出高雄車站旅館大樓促參ROT案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案及高雄市自立路土地開發案。另高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案也將在明年第1季完成簽約，未來10年將持續推動商業設施多角化經營，透過資產活化推動多元生活服務事業，以達附屬事業收入超過總收入40%占比目標。

台鐵推出多種觀光列車。圖為海風號。(記者吳亮儀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

