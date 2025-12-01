台鐵票務變革！郵局明年元旦起全面停止代售 旅客注意

中華郵政宣布，自2025年1月1日起，將全面終止代售台鐵車票服務。這一決定是因為台鐵公司已經推出多樣化的購票方式，使得旅客能夠更方便地購票。台鐵表示，使用「台鐵e訂通」APP及四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）購票將更加便利，且超商提供24小時無間斷的服務。

中華郵政宣布，自2025年1月1日起，將全面終止代售台鐵車票服務。（資料圖／翻攝畫面）

郵局過去曾於2010年開放代售台鐵票，並於2019年增設「台鐵e訂通」APP的QR Code取票功能，隨著多元售票管道的成熟，郵局的這項服務將不再持續。台鐵呼籲旅客多利用其官方APP及超商服務，以便更快速、靈活地完成購票。

目前，旅客可透過「台鐵e訂通」APP進行即時購票、付款及取票，並支持各種行動支付方式，無需取紙本車票，提升了整體購票體驗。台鐵也表示，將持續改善售票系統，為旅客提供更友好的服務。

