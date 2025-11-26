台鐵站務員月台唱歌爆紅 慘遭投訴.暫被下封麥令

新北市 / 綜合報導

台鐵福隆站，有一位站務員因為常常會在月台上高歌，融化不少路過旅客的心，甚至還會 有旅客 跟著站務員一起大合唱，宛如小型演唱會，不只現場民眾拍手叫好，就連網上的網友也笑說要站務員到高鐵站巡迴演唱。不過隨著站務員人氣飆漲，近日卻傳出他被民眾投訴，結果被下令暫時「封麥」，讓不少人覺得很可惜，至於被「封麥」期限有多久 ，台鐵方面則表示，站方還會再進行內部討論。

一段，台鐵福隆站站務員JONNY說：「想著你的黑夜，想著你的容顏。」台鐵福隆站站務員JONNY說：「反反覆覆孤枕難眠。」男子坐在椅子上，手裡拿著麥克風，表情陶醉深情的唱起情歌，溫柔嗓音再加上俊俏外表，融化不少路過旅客的心，一首聽不夠再來一首，再一段，台鐵福隆站站務員JONNY說：「我愛你的理由，好油喔，怎麼這麼轉。」

唱到最尾段還炫技拉個大長音，但男子似乎不太滿意，幽默笑說自己唱太油，但一旁的旅客，早就聽的如癡如醉，紛紛舉起雙手送上熱烈掌聲，民眾說：「好多人都圍上來，唱好之後鼓掌，大家都叫安可，安可。」民眾說：「(很像)聽明星開演唱會這樣子。」不只現場民眾拍手叫好，就連網上好評也一面倒但這位男子。

其實不是專業歌手，也不是街頭藝人，他的本業是在台鐵福隆站，服務的站務員，因為熱愛唱歌，所以偶爾會在月台唱歌，平常也會把自己唱歌的影片PO上網，也難怪有網友許願，希望男子可以到高鐵站巡迴。

隨著唱歌影片爆紅，站務員人氣也跟著水漲船高，但近日卻傳出被民眾投訴，讓他被下令暫時封麥，民眾說：「不能說因為有一個人客訴，然後就把這麼好的一個人(封麥)。」民眾說：「其實東北角冬季，比較少觀光客。」民眾說：「如果又因為有一些人，願意來這邊表演的話。」民眾說：「可以增加多一點人流進來，或是停下來的時間。」

少了站務員的歌聲相伴，有不少人表示覺得很可惜，至於未來是否還能重現月台小型演唱會， 台鐵則回覆 ， 站方會進行內部討論 ， 之後再給大家答案 。

