台鐵站務員遭推落鐵軌差6秒撞上！狠男辯「他自己踩空」又改口：不是故意

台中39歲陳姓男子今年10月在台鐵五權車站疑似因不滿逃票被逮，竟將站務員推落鐵軌，造成對方骨折，且差點遭6秒後抵達的列車撞上。陳男遭檢方以殺人未遂罪起訴，台中地院今（12/19）開庭審理，他一度辯稱是站務員自己踩空跌落，他沒有故意推人，面對法官連番提問，才坦承知道自己「犯下大錯」。

台中五權車站今年10月6日發生站務員疑遭逃票乘客故意推落軌道的驚悚意外，當時站務員命懸一線，他奮力爬上月台後，6秒後下一班列車進站，畫面全被監視器拍下，該名站務員遭推落撞擊鐵軌，全身多處骨折緊急送醫，涉嫌推人的乘客則立刻逃之夭夭。

鐵路警察獲報循線逮捕陳姓男子，查出陳男當天因無票進站被該名站務員發現，兩人爆發口角爭執，陳男竟突然後退再暴衝上前，大力推撞將對方人推落鐵軌。警方將他依「殺人未遂」罪嫌送辦，檢方複訊後，認定陳男有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，檢方並依法將他起訴。

台中地院今開庭審理此案，陳男在答辯時反覆稱呼「法官大人」，稱當時他站在警戒線，站務員就在該處跟他起爭執，也沒有把他帶到旁邊問問題。他辯稱，監視器有拍到是站務員手先碰到他，自己僅是「稍微碰到他」，他也沒想到站務員就踩空摔落。

對此，公設辯護人則表示，陳男並不否認有推站務員造成掉落鐵軌事實，但陳男是否有殺人主觀意思，無法替他回答。當法官追問陳男是否認罪時，他最後才說，沒有要殺張姓站務員的意思，是因為太緊張了，怕跟他起爭執，並沒有殺人故意，推了人就離開現場是因為知道自己「犯下大錯」。

