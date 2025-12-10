台鐵站務員遭揮拳襲擊！男子逃票被抓包暴走攻擊

台鐵吉安車站9日清晨5時26分發生一起旅客暴力攻擊站務員事件。根據台鐵說明，劉姓男子欲搭乘往玉里方向的區間車，進站時第一次刷卡未成功，系統顯示扣款失敗。站務員發現後立即制止並要求其重新補刷票卡。

劉男第二次刷卡成功後，卻對站務員的提醒感到不滿，雙方隨即爆發激烈口角。現場錄音顯示，男子不斷辯稱已經過卡，要求調閱監視器，並質問站務員為何推他。衝突升級後，劉男情緒失控，突然朝蘇姓站務員揮拳作勢攻擊，並有肢體推擠行為。所幸站務員迅速閃避，未受到實質傷害。 事發後劉男逕自前往月台，準備搭乘4514次區間車離開現場。站務員立即通報警方，由於鐵路警察人力不足，最後由吉安分局員警趕赴現場。警方在月台將準備上車的劉男攔下帶離，雙方僵持一段時間後，蘇姓站務員表示暫不提出告訴，才讓劉男搭車離開。此次衝突造成該班列車延誤約3分鐘發車，其餘列車行駛未受影響。

廣告 廣告

鐵路警察局花蓮分局和平所長溫紹明表示，雖然站務員暫不提告，警方仍將主動調查，通知劉男到案說明，並調閱監視器釐清案發經過。如涉及違反刑法、公然侮辱、社會秩序維護法或鐵路法等相關規範，將從嚴依法究辦，絕不寬貸。

台鐵指出，今年截至11月中旬，全台已累積14起旅客施暴事件，嚴重危及鐵路從業人員安全。立法院交通委員會日前已初審通過《鐵路法》修正草案，未來若以強暴、脅迫或恐嚇方式妨害鐵道人員執勤，最高可處3年以下有期徒刑，並得併科30萬元以下罰金。

鐵路工會對此類暴力行為表達嚴厲譴責，表示將與鐵路警察和台鐵協商因應措施，以維護乘客和台鐵同仁的安全。鐵路警察局花蓮分局呼籲民眾，搭乘大眾運輸時應遵守乘車規範，尊重站務人員指示，共同維護安全友善的乘車環境。

更多品觀點報導

驚！台南女警開單遭斧頭猛砍受傷 驚悚畫面曝光

北車無障礙體驗會：「首都門面」寸步難行！身障團體籲全面改善設施與指引

