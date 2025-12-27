台鐵竹中=六家間東正線電車線異常 預計11時恢復

台鐵今（27）日上午7時44分發生新竹至香山及六家線電車線跳電事故，雖然新竹至香山段於上午8時恢復正常供電，但竹中至六家間東線電車線持續異常，目前採西正線單線雙向行車，南下及北上列車皆受影響延誤，預估上午11時才能恢復正常行駛。

六家線電車線跳電事故。（圖／翻攝自台鐵官網）

台鐵內部通報指出，竹中至六家間東正線電車線發生異常狀況，導致該路段一度雙線不通。台鐵已緊急通知電力單位前往巡查電車線，並成立公司二級應變小組處理。

台鐵公告表示，受竹中到六家東正線電車線異常影響，目前以西正線單線行車方式維持營運，提醒旅客注意列車延誤資訊。

六家線是銜接台鐵新竹站和高鐵新竹站的重要路線，此次電力設備故障影響範圍廣泛。

