台鐵終點站拒下車！25歲男「踹副站長」 怒坐地咆哮警方緊急送醫

一名25歲鍾姓男子在台鐵1280次列車抵達瑞芳終點站後拒絕下車，並對工作人員施暴，導致副站長臉部及身體遭到踹踢受傷。事件發生在14日晚間11點多，當站務人員通知男子必須下車時，男子不僅拒絕配合，還坐在地上咆哮，並做出激動行為攻擊工作人員。站方隨即通報警方處理，並將受傷站員送醫，同時也將情緒不穩的男子送往醫院觀察。

列車終點站拒離開，男踹傷台鐵站長臉部送醫。（圖／TVBS）

事件發生在14日晚間11點多，當一列1280次台鐵列車停靠瑞芳終點站進行清車時，站務人員發現第10車廂內有一名25歲鍾姓男子仍未下車。站員上前通知該名男子必須離開車廂，但對方卻拒絕配合，不僅坐在地上咆哮不肯離開，更做出激動行為，隨後竟然動手對工作人員施暴。

在衝突過程中，男子用腳踹到副站長的臉部及身體，造成擦傷。站務人員立即通報警方，並強制將該名旅客帶下車。約一小時後，警方抵達現場，隨即將受傷的站員送往礦工醫院進行驗傷。雖然副站長的傷勢並無大礙，僅為擦傷，但瑞芳站表示將對施暴旅客提出告訴。

鐵路警察局瑞芳派出所長姜義政表示，經過案件調查後，將依違反鐵路法第71條第1項第3款及刑法傷害罪，分別請鐵道局及基隆地檢署裁處偵辦。由於該名男子情緒持續不穩定，警方最終決定將他送往基隆長庚醫院進行觀察。

現場畫面顯示，救護車停在路旁，救護人員迅速將傷患抬上擔架，送上救護車前往醫院治療。警方也到場處理這起暴力事件，確保相關證據得以保全，以利後續司法程序進行。這起事件再次引發社會對公共交通安全以及工作人員保障的關注。

