▲台鐵線路事故通報出現斷點，吳韋達促設重大運輸事故單一窗口。（圖／吳韋達議員提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議員吳韋達今（26）日在議會針對昨晚台鐵線路事故進行質詢，指出台鐵177號車次，扯落通電電纜致列車暫停，導致永安街平交道壅塞，現場出現通報斷點、交通管制空窗與夜間接駁失靈等缺口。吳韋達議員要求縣府建立重大運輸事故單一窗口，將台鐵、高鐵與高速公路等中央管設施納入縣級通報與指揮網絡，並提出具體SOP與時程，完善夜間接駁與跨局處聯合演練。

吳韋達議員表示，事故約於晚間8時40分發生，電纜垂落至北上軌側後雖即刻封鎖通行，當下是有熱心民眾告知，急忙趕往現場，發現第一時間現場的平交道是沒有交管，民眾在平交道與民生地下道動線混亂，初期未見完善交管與乘客引導，且台鐵未第一時間通報縣府及消防、警察，夜間接駁量能亦不足，只能臨時聯繫向民間遊覽車求援。吳韋達議員建議，消防局除了調派照明車外，面對高壓電風險應同步前置救護車待命；警政需建立第一時間交管標準作業，對於受困軌道步行乘客，協助安全引導。

消防局長施順仁回應，台鐵屬中央管轄，平時針對台鐵就會有一個自己的應變機制，如果發生狀況 ，需要有更多人力救助，會請我們去協助，平常台鐵做防災演練時，消防局都會去支援，甚至高鐵、臺中機場也有。當晚未接獲台鐵通報，經議員通知後即刻派遣照明與救助能量，後續將強化與鐵道單位的通報連結與聯合演練。

吳韋達議員強調，復原速度各單位的協同配合，盼縣府盡速完成單一窗口與跨局處演練規劃，讓民眾在突發狀況中可以更快、更安全地回家。