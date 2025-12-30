台鐵聯合甄試正取69人！月薪最高59K 職缺一次看

台鐵年底釋出69名職缺。（本報資料照片）

台鐵公司今宣布，資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試，自114年12月30日上午10時開始報名至115年1月12日下午5時截止，不論是年輕朋友，還是想尋找穩定發展工作的社會人才，把握機會別錯過，報名採線上作業，相關簡章與資訊可至台鐵官網或試務報名網站查詢。

台鐵公司說明，這次共招募職安管理、都市計畫、不動產經營、事務管理、運務及廚工，正取共69名、備取160名，月薪3.7萬元至5.9萬元不等。

其中「第8階助理工程師、助理管理師」正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為45,130元，最高至59,210元。

台鐵公布從業人員聯合甄試資訊。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

另也招募「第9階技術員、事務員」正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為42,580元，最高至55,660元。

「第10階助理站務員、助理事務員」：正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為40,010元，最高至51,960元。

至於「第11階服務員」則是正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為37,230元，最高至43,750元。

台鐵公司提到，歡迎具服務熱忱和專業技術的人才加入台鐵團隊，公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

