台鐵與日本東武鐵道友好10週年 Spacia車頭12月展示

（中央社記者余曉涵台北30日電）台鐵與日本東武鐵道簽署友好協議10週年，台鐵今天表示，除在南港車站舉辦台日人氣觀光列車展覽外，預計12月將在台北車站公開展示「Spacia」列車車頭。

台鐵今天舉行「台日雙鐵友好交流10週年紀念-觀光列車」展場揭序儀式記者會，並表示將持續深化與東武鐵道的交流。

為慶祝台鐵與日本東武鐵道友好協議締結10週年紀念，台鐵今天起在南港車站舉辦紀念展，主要介紹台日的人氣觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣Spacia（黃金列車）、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。

廣告 廣告

台鐵說，為慶祝雙方締結10週年，今年12月也將在台北車站展示曾交換車廂彩繪的「Spacia」車頭。

另外，台鐵預計明年推出台鐵假期，聯手旅行社推出鐵道及飯店行程，未來也將評估推出奢華的寢台列車。（編輯：吳素柔）1141030