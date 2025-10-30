台鐵與東武鐵道友好交流達10週年里程碑 「黃金列車」年底來台開展
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
台日鐵道交流熱絡，台鐵與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，至今已屆10週年，雙方持續深化台日觀光友好交流，並推出交換乘車券增進交流。今年為慶祝雙方友好協議締結10週年紀念，雙方特別於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週年紀念-觀光列車」展場揭序儀式，並預定12月在臺北車站展示雙方曾交換車廂彩繪的「黃金列車」日光詣 Spacia列車頭，合力推廣鐵道觀光的魅力，期望創造台日觀光客互訪的熱潮。
台鐵公司說明，南港車站自108年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進台日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，展區歷年主題廣受好評。此次10週年紀念展再次更新南港車站展覽會場，主要介紹台日的人氣觀光列車，有臺鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣 Spacia、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。會場更新了深受親子喜愛的小火車遊戲台及新設置黃金列車的拍照木檯。
台鐵公司指出，本日的揭序活動，東武鐵道下今市機關區長大谷秀明與南港車站陳建銓站長互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，作為合力推動觀光的象徵，為台日觀光友好交流許下新的展望。
台鐵公司也提到，為進一步提升與旅客的互動，於「台日觀光交流」臉書粉絲專頁也特別舉辦寫真分享投稿活動，只要分享台日觀光列車的照片，就有機會得到「便當盒福袋」，鐵道迷千萬別錯過。
