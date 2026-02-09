台鐵舊宿舍蛻變枋寮彩虹藝鐵

屏東縣長周春米（中）、立委徐富癸（左四）等人，參加枋寮彩虹藝鐵開幕典禮。（記者陳真攝）

臺鐵舊宿舍蛻變而成的屏東縣新亮點「枋寮彩虹藝鐵」，已由十九家品牌進駐開幕；繽紛彩繪與藝術設計，讓原本沉寂的鐵道藝術村煥然一新，成為人氣打卡新地標。

枋寮彩虹藝鐵園區的開幕典禮中，有屏東縣長周春米、立委徐富癸與在地鄉紳等多人到場祝賀，紛紛讚許十八棟老舊建築，披上繽紛色彩外衣，成功轉型為特色空間，且建築物外觀各具特色，更有充滿藝術氛圍與多座裝置藝術的蝸牛巷，讓人感受到悠閒自在與歲月靜好。

周春米表示，枋寮是有山有海的美麗地方，鼓勵縣內長輩拿著敬老卡坐火車前往走走，造訪愜意彩虹藝鐵；而縣將有漁村點燈與西洋情人節點燈等系列活動登場，邀請遊客感受枋寮的浪漫與感性。

這個主打在地農漁特色的園區內，有咖啡店、貓咪主題館、瑜珈教室、手作品牌、農漁業品牌、還有龍膽石斑美容產品，讓人愛不釋手。

臺鐵公司指出，彩虹藝鐵園區位於枋寮火車站旁，步行三分鐘即可抵達，沿途可感受南國陽光與慢活氛圍。園區前身為臺鐵舊宿舍，臺鐵公司整合舊宿舍建物及週邊土地，規劃以園區經營型態辦理遴選招商，最終由愛琴海岸開發實業有限公司得標進駐，舊宿舍經重新整建打造成彩虹藝鐵。