台鐵花蓮站吊車事故釀死傷 鐵道局：調查年底前出爐

交通部鐵道局副局長劉雲生。（陳祐誠攝）

台鐵花蓮站5日發生吊車人員遭貨物列車撞死案件，交通部鐵道局指出，事故調查需要2周，希望年底前能出爐，並同步檢討台鐵作業程序。另台灣高鐵日前發生通訊系統異常，造成4班列車延誤30分鐘以上、影響約2000人，鐵道局要求高鐵調查，近期也會提出說明。

今年台鐵調車作業已多次出包，日前甚至鬧出人命，台鐵產業工會今準備鮮花，放置在事故點周邊及花蓮車站前站大廳，表達哀悼。工會強調，一個員工死亡不僅是公司內部的職災，更是台鐵亟待社會監督改革的警訊。

鐵道局副局長劉雲生今受訪時說，此案依照《鐵路法》進行調查，要求台鐵公司提出書面說明，後續會根據其說明及調查提出事件的檢討報告。由於該起事件還要到現場調查，初判結果需要2周，期望年底前能出爐。

對於台鐵多次發生調車事故，劉雲生指出，此事故還在調查中，台鐵本來就有調車作業SOP，鐵道局會檢討看是否有疏漏或需要檢討改進的地方。

另外，高鐵日前發生通訊系統異常事件，影響約2000名旅客，劉雲生表示，對於異常原因，已要求高鐵公司進行設備調查，也要了解是否有人員操作、設備保養等問題，高鐵近期將提出說明。

