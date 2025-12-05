台鐵花蓮站憾傳調車意外 員工遭貨車撞擊夾傷宣告不治

台鐵員工遭貨物列車撞擊送醫不治。（翻攝畫面）

台鐵花蓮站今（5日）上午發生一起嚴重的職業安全意外。一名調車人員在車站內執行貨物列車調車作業時，不慎遭行進中的貨車撞擊夾傷，儘管台鐵立即通報救援，傷者在送醫後因傷勢過重，仍於稍晚宣告不治身亡。

根據台鐵內部初步通報，事件發生在花蓮站貨物線的水泥山調車區，當時顏姓調車人員正在執行7405次貨物列車的調車勤務，上午10時10分左右，該名人員在卸料場區工作時，意外被行進中的貨物列車撞擊夾傷。

救護車於10時34分將傷者送醫急救，初步判斷，該名男子傷勢包括右手開放性骨折、胸腔塌陷，且當場已無呼吸心跳，經醫護人員緊急搶救，傷者仍於11時宣告不治。

台鐵表示，事故發生區域屬於調車及卸料作業區，並未影響到一般旅客或客運列車的運行。詳細的事發原因，目前仍待台鐵與鐵路警察進一步調查釐清。





