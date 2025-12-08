台鐵花蓮站調車員遭撞身亡 鐵道局：調查最快年底前有結果

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵花蓮站日前再傳調車意外，一名調車員在作業時遭貨物列車撞擊，隨後送醫仍不治死亡。交通部鐵道局副局長劉雲生今（8）日受訪時強調，會檢視台鐵調車作業是否遵照SOP，期盼年底能有初步結果。

劉雲生說明，此案會鐵路法展開調查，並要求台鐵公司提出說明，鐵道局在收到台鐵公司的調查報告後，會進一步檢討事發原因及建議，確保人員安全；他也提到，將檢討台鐵調車SOP是否有疏漏或需檢討之處，鐵道局會以監理角色來監督。

台鐵產業工會則發起悼念活動，並邀求交通部與公司應將這次的事故嚴肅看待，提供台鐵運、工、機、電等技術性人才穩定的待遇，設置證照津貼、檢討危險津貼數額，秉持「多勞多得、多責多得」原則，具體降低員工流動率。

工會建議，台鐵應該建置「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，讓事故到此為止，才能提供員工安全的職場、提供旅客安全的運輸環境。

