台鐵花蓮站 調車工遭撞身亡

台鐵花蓮站顏姓員工5日上午10時10分在車站卸料區執行調車勤務時，不慎遭7405次貨物列車撞擊，緊急送醫院搶救，於11時傷重不治。台鐵表示，已聯繫顏姓員工家屬，後續將協助及陪同處理後事及撫卹事宜，事發原因仍待調查釐清。因事故發生地點非一般列車運行區，沒有旅客行程受到此事故影響。

台鐵東區營運處表示，顏姓員工入行至今約3年，平日負責調車相關工作，昨日上午負責調度水泥廠車輛，被同仁發現時已倒臥在軌道旁，手臂疑似被輾壓且大量出血。

鐵路警察局花蓮分駐所長李忠川說，事故發生地點並非一般列車運行區，因此未影響一般旅客或列車運行，花蓮車站行車秩序正常，目前正與台鐵釐清事故發生原因。

台鐵人員表示，事故地點發生在花蓮車站調車及卸料作業區，依據安全規範，執行調車作業時應由調車司、調車機駕駛及調車工至少3人一組執行，且需站在軌道同一側，至於為何會發生撞擊事故仍待釐清。

鐵道局說明，因涉及員工死亡事故屬職安案件，目前由鐵路警察局蒐證調查，鐵道局也將蒐集相關影像及通聯紀錄，檢視是否依調車運轉作業規定辦理，視情節要求台鐵改善。

台鐵產業工會提到，調車人員危險津貼僅1200至1800元，且須在風吹日曬雨淋環境中，輪班危險的調車工作，導致許多人選擇調往車站，調車人力日益減少，呼籲公司重視技術性人才待遇、檢討危險津貼，降低流動率，並建置專業教育訓練，讓長年的師徒制退場成為輔助，避免第一線人員工作同時要帶新人，盼事故不再發生。