台鐵花蓮調車人員遭撞不治 產工籲建專業教育訓練

（中央社記者吳欣紜台北5日電）台鐵花蓮調車人員今天遭貨物列車撞擊送醫不治，台鐵產工呼籲，交通部及台鐵應提供技術性人才穩定待遇來降低員工流動率，並建置「專業教育訓練」、降低工作死傷風險。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長李忠川表示，今天上午10時10分接獲通報，台鐵36歲顏姓員工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭7405次貨物列車撞擊，經緊急送往醫院搶救仍於11時宣告不治。

對此事故，台鐵產業工會表示，花蓮調車場同仁不幸於工作中死亡，深感悲痛，任何員工發生死傷事故都衝擊全公司所有為鐵路運輸戮力工作的員工，詳細發生原因靜候公司與運安會調查，期盼釐清事件後給予家屬與同仁說明。

台鐵產工也說，從產業工會成立以來，陸續經歷2021年潮州基地調車死傷事故、海端站死傷事故以及在各地調車場發生的各種非人員死傷事故。

產工表示，當時就一再呼籲公司要重視技術性人才待遇穩定，進而降低員工流動率，以及履行台鐵安全改革建置「專業教育訓練」的承諾，讓長年以來的師徒培訓制轉為輔助角色，以統一且集中的訓練機制，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況，才能降低工作死傷風險。

產工也以調車工培訓為例指出，調車人員訓練未如同運轉員、車長有集中開班受訓，而是到職後由當地車站現場其餘調車人員負責培訓，基礎訓練包含摘、解聯掛、無線電使用、安全教育、調車旗號都是到站後才開始訓練，不僅各站訓練狀況無法實際掌握，更讓第一線人員需要同時帶人又工作。

產工說，目前全台調車人員僅有新台幣1200元至1800元的危險津貼、但卻要在風吹日曬雨淋環境下輪班進行危險調車工作，導致許多調車人員多數在派任後選擇調往車站，而公司化後機、工、電技術性人才也面臨「有證照、無津貼」狀況，同樣有人才流失問題。

產工強調，交通部與台鐵公司應將這次事故嚴肅看待，提供台鐵運、工、機、電等技術性人才穩定待遇，設置證照津貼、檢討危險津貼數額，秉持「多勞多得、多責多得」原則，具體降低員工流動率，建置「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，讓事故到此為止，才能提供員工安全的職場、提供旅客安全的運輸環境。（編輯：龍柏安）1141205