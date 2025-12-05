台鐵花蓮調車人員遭貨物列車撞擊 送醫搶救不治

高雄市 / 綜合報導 昨(4)日下午高雄市三民區一連發生了4起機車騎士自摔的事故騎士都是在覺民路與禮民路口時突然打滑摔出去才發現是馬路上有一灘液體。警方追查，疑似是一輛貨車，經過時洩漏出不明液體但是沒有下車清理現場才導致機車騎士接連摔車受傷。穿著綠外套騎士騎到一半，摔車滾出去站起來懵了忙著去撿車，緊接著穿黑外套的騎士，同地點也摔了滾了一圈，一個挨著一個，一連四位機車騎士都打滑摔車。附近民眾說：「我當時是學得，沒有想到是摔車，以為是他們在試車，轉彎道都會一些...(飆很快)，對，常常有。」事發在4日下午3點多，高雄三民區覺民路與禮民路的巷口，一自小貨車經過時，因為裝載貨物滲漏不明液體到馬路上，但駕駛並沒有清理現場就離去，導致四名機車騎士路過時打滑自摔，手腳擦挫傷幸好送醫治療後沒有大礙。附近民眾說：「自認倒楣，不知怎麼處理，因為本身會受傷，求助無門，如果能找到，漏油車駕駛要負責。」避免再有人受傷，環保局清潔人員，後來到場清除路面污漬，警方調閱沿線監視器，也掌握漏出不明液體的貨車。高雄市警三民二分局民族路派出所副所長黃嘉宏說：「將通知肇事嫌疑人到案說明，依肇事逃逸罪偵辦。」警方表示肇事駕駛違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣2萬7000元以下罰鍰，吊銷駕照並責令改正，也呼籲車輛載貨應檢查封存狀況，避免貨物掉落或液體滲漏，危害其他用路人安全。 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話