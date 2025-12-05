台鐵花蓮調車工執勤 遭貨運列車撞擊身亡

警方在鐵軌上來回採證，也同步追查列車行進路線、地面標誌跟人員站位等。台鐵花蓮站5日上午10時許傳出工安事故，一名36歲顏姓調車工在花蓮站卸料場區執行調車勤務，遭一列貨物列車撞擊，右手開放性骨折。

救護車呼嘯而過，趕緊把傷者送醫搶救，不過其實送醫時，傷者已經沒有生命跡象。

鐵警花蓮分駐所所長李忠川表示，「執行調車作業勤務，不慎遭7405次貨物列車撞擊，經緊急送往醫院搶救，於11時宣告不治身亡。」

台鐵產工表示，調車人員主要工作是將車廂重新編組，需要在車廂間摘接，如同在大客車旁工作，具有高風險。

台鐵回應，後續將協助陪同家屬處理後事跟撫卹事宜，也強調現場工作的SOP符合規定。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽說：「由調車員司還有調車工、轉轍工，進行所謂的調車作業，3人1組，他們會在軌道現場作業，SOP是符合規定，詳細的事發原因我們由運安處，還有我們總公司調查。」

回顧近年台鐵工安事故，2021年1月，潮州基地一名調車員進行車廂更換調車作業，不幸被夾擊身亡；同年2月，海端站則發生作業人員被維修車撞擊，2死1傷。

產工認為，目前調車人員都是到當地車站服務，才開始訓練相關勤務，質疑恐怕專業教育訓練不足。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，「唯有讓他們有專業的訓練，去讓師徒制成為一個輔助的角色，師徒制一定有它的重要性，但它並不應該成為台鐵目前主流的培訓機制，因為大家等於是一邊工作一邊教。」

今（2025）年4月底，交通部長陳世凱就曾提及，當時近5個月發生7件調車跟7件司機員停車不當事故，主因都是人為作業疏失，會強化教育訓練，現在又發生調車員死亡事故。產工要求，台鐵跟交通部要趕快有統一且集中的訓練機制，才能降低作業人員的風險。

