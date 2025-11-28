台鐵萬華站要變美了！吳沛憶爭取3千萬改造 盼未來帶動商圈觀光

即時中心／顏一軒報導

民進黨立委吳沛憶成功爭取萬華火車站美學改造，昨（27）日安排台鐵公司與設計單位台灣設計研究院、蔡嘉豪建築師事務所於萬華召開地方說明會，台北市議員劉耀仁、洪婉臻及多位萬華在地里長、商圈代表、在地店家及團體共同參與。吳沛憶說，車站內的改造需匯集地方及旅客意見，充分溝通說明，盼未來共創萬華新門面。





吳沛憶表示，萬華火車站是中正萬華通勤與觀光的核心節點，周邊更緊鄰服飾批發商圈、龍山寺、西門町等國際級景點；她在擔任台北市議員時便爭取艋舺公園改建，自去（2024）年當選立委後，第一時間向台鐵爭取萬華火車站美學改造，成功爭取3000萬元經費，並協調台鐵增加3班次列車，未來也會持續爭取增班，讓通勤更順暢。

吳沛憶闡述未來對萬華商圈的期待。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶說，這次改造不只是要「變漂亮」，更要讓車站「好用、清楚、明亮」，回應居民與旅客的使用需求；她也強調，車站內的改造規劃，必須與社區充分溝通，因此她安排台鐵召開地方說明會，更要感謝台鐵、台設院及建築師事務所在設計前即向在地蒐集意見，未來她也會持續為在地發聲，讓車站改造能貼近萬華的生活脈動。

吳沛憶強調，她從擔任台北市議員期間就爭取艋舺公園改建。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

台設院副院長艾淑婷則提及，台設院近年陸續完成多個台鐵車站微改造案，這次萬華火車站站內改造投入更完整的前期調查並結合專業顧問，期盼未來能夠提升車站服務體驗，也期待為萬華區創造榮景。

設計團隊蔡嘉豪建築師強調，本次車站內改造整合景觀、燈光、指標及空間規劃等跨領域專業，將強化車站入口及指標導引，讓資訊更清楚，空間更明亮；並整理月台及公共藝術、融入萬華在地文化特色，期盼未來萬華火車站不再只是車站，而是城市軸心及居民生活重心，更是重要的生活場域。

最後，吳沛憶強調，萬華台北是最具觀光能量的區域之一，車站改造若能與社區、商圈、文化景點串起來，將為萬華帶來更大的發展動力。因此她認為，萬華火車站美學改造只是第一步，她會推動周邊景點與地標串聯，讓商圈更活絡、更多人走進萬華、認識萬華，看見萬華的文化底蘊與魅力。





