台鐵藍皮解憂號進站 (圖)

其他人也在看
桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（1） (圖)
桃園富岡鐵道藝術生活節22日開幕，行政院長卓榮泰（左5）、桃園市長張善政（右6）等人都到場參與。中央社 ・ 14 小時前
卓榮泰24日召開行政立法協調會報 與綠委研商財劃法攻防
行政院版「財劃法」修正案昨（20）日下午以電子公文送立法院，黨政人士表示，卓揆24日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。中時新聞網 ・ 1 天前
張善政強敵現身？ 媒體人爆鄭文燦回鍋參選
行政院會通過院版財劃法，但地方試算金額遲遲不公布，桃園市長張善政呼籲，政院要虛心接受意見並檢討。而至於民進黨要派誰挑戰張善政，現在媒體人吳子嘉爆料，前桃園市長鄭文燦有意代表民進黨回鍋參選，不過鄭文燦本人則透過同黨議員回應，自己心如止水，沒有選舉規劃。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
影》富岡鐵道藝術生活節開幕 藍皮解憂號帶民眾穿懷舊時光
「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始一年舉辦一次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰感謝，富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。中時新聞網 ・ 14 小時前
肯定行政院版《財劃法》？張善政喊話需要地方與中央討論
「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。中時新聞網 ・ 13 小時前
卓揆：發展鐵道觀光旅遊 彰顯在地文化故事
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰今（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、臺鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅青年日報 ・ 1 天前
院版財劃法拍板立馬與韓國瑜見面 談了什麼卓榮泰全說了
行政院長卓榮泰今（21日）上午出席立法院施政報告並備詢前，被問到有關院版《財劃法》在昨天拜會立法院長韓國瑜時有沒有表態？卓榮泰表示，他是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。中時新聞網 ・ 1 天前
推升內需效益最高！卓榮泰：鐵道觀光串連「4種經濟」
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 14 小時前
卓榮泰赴立院施政報告 (圖)
行政院長卓榮泰（前左2）21日上午赴立法院施政報告並列席備詢，會前接受媒體聯訪，回應有關財劃法修法等議題。中央社 ・ 1 天前
韓國瑜建議各版本財劃法一併處理 民眾黨團：院版送來會退回
立法院會今天預計處理財劃法第十六條之一修正草案，立法院長韓國瑜稍早在朝野協商時建議，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理？民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意，「我們火車已經開走了，不再讓他們補票上車了」。而在協商之前，民進黨團總召黃國昌召開記者強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。自由時報 ・ 1 天前
北捷萬大線會呼吸的車站 曝光
橫跨雙北的台北捷運萬大線第1期工程，截至10月底施工進度已達82％，「會呼吸的車站」永和永平國小站也搶先曝光，全線正陸續鋪設軌道、施作車站連通道、出入口結構，預計民國116年完工，通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，大幅縮短台北市萬華及新北市中永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 1 天前
德國平價連鎖咖啡店崛起 挑戰當地小店生存空間
在德國的大城市，尤其是首都柏林，走幾步路就會有咖啡店。近來主打平價又方便的咖啡連鎖店崛起，利用機器煮咖啡，以外帶為主，店裡座位也不多。這樣的經營方式雖然抓住不少上班族和遊客的需求，但是也遭到批評，會排擠當地小型咖啡店的生存空間。公視新聞網 ・ 1 天前
卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際
（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。中央社 ・ 14 小時前
刺激內需市場 行政院射4箭拚觀光
政府將「刺激內需」列為施政重點，擴大觀光則是其中關鍵策略。行政院長卓榮泰指出，政府將透過舉辦大型會展、國際會議、演唱會經濟、國際賽事等四大面向著手，吸引更多外國觀光客來台。 行政院長卓榮泰22日出席「富岡鐵道藝術節」開幕活動。他致詞時指出，政府明年度總預算以「推升內需」為核心目標，面對後關稅時代，必須強化內需動能，才能帶動經濟持續成長，而擴大觀光正是關鍵策略之一。 行政院祭出四大面向發展觀光，卓榮泰說：『(原音)我們希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。我們想用四種方式吸引外國觀光客，一個是會展經濟，大型的電腦展，這種會展的經濟。第二個是國際會議經濟，四大社團來台灣召開國際性會議。第三種是演唱會經濟，像高雄現在有時候粉紅，有時候藍這樣子，演唱會經濟在台灣每個縣市都可以辦。第四個是國際體育賽事，這四個串聯起來，將我們的觀光是一個產業能夠提升。』 鐵道經濟也是推廣台灣觀光的重要一環。卓榮泰說，台鐵推出多個觀光列車，若能整合行銷，形成鐵道觀光一條龍，將有機會吸引國內外鐵道迷，提升整體觀光量能。 他期盼「富岡鐵道藝術節」模式能逐步推廣，讓台灣每座車站都能說出在地故事。台鐵是台灣最重要、歷史最悠中央廣播電台 ・ 15 小時前
坦贊鐵路2.0：中國加大在非洲投資
中國與贊比亞和坦桑尼亞簽署協議，啟動投資額14億美元的鐵路升級項目，改造中國在上世紀70年代援建的坦贊鐵路。中國官媒稱這是「一帶一路」的又一旗艦項目。德國之聲 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 17 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前