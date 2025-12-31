台鐵行動支付購票異動 3業者明年起不能使用

台鐵自115年1月1日起，調整行動支付購票的適用支付業者。（本報資料照片）

台鐵公司的行動條碼支付服務，自民國115年元旦起，適用業者將從11家減少至9家，其中「歐付寶」、「橘子支付」、「LINE Pay」不再適用，「LINE Pay」則改為「LINE Pay Money」，並預計明年5月底前開通啟用。

台鐵公司說明，為持續推動數位化服務並全面提升旅客購票體驗，自115年1月1日起，調整行動（條碼）支付購票的適用支付業者，旅客可於車站售票窗口及自動售票機使用行動（條碼）支付方式購票，適用支付業者包含「台灣Pay」、「一卡通」、「悠遊付」、「愛金卡」、「拍付」、「全支付」、「全盈」、「街口支付」及「LINE Pay Money」。

另外，台鐵為配合LINE Pay Money作業系統串接，將暫停提供LINE Pay Money服務，預計於115年5月底前恢復，屆時將另行公告通知。

