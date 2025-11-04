台鐵行車保安週首日 5件故障、2件民眾侵入路線

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台鐵第2屆行車保安檢查及站車秩序宣導週昨天展開，台鐵公司今天證實，首日發生7件行車事件，其中3件是運轉保安裝置故障、2件為雨刷故障，另有2件為民眾侵入路線。

為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵舉辦行車保安檢查及站車秩序宣導週，今年邁入第2屆，自11月3日起至9日。

台鐵今天透過文字訊息表示，公司全員在保安週前加強各項安全整備工作，各級督導人員則分赴各分區營運、工務、機務、電務，所屬各廠、段、站檢查操作紀錄、設備維護、教育訓練、鐵路安全宣導及安全管理系統（SMS）等執行狀況，並現場抽測工作人員，瞭解員工實際工作情形。

不過，昨天行車保安週首日發生多起事件，包括號誌及轉轍器故障、設備故障、死傷事故及撞到樹等。

台鐵表示，昨天總計發生7件行車事件，有3件是運轉保安裝置故障，經查原因包括鎖錠桿、轍查桿位移，經調整測試後恢復正常，另有原因不明但經多次扳轉恢復正常，將持續追蹤。

此外，台鐵指出，有2件車輛故障，經查是雨刷故障，司機員請求技術支援無效後，更換編組；以及2921車次在路線上撞及異物（木頭），經司機員排除後繼續行駛。

另2件經查是民眾侵入路線，遭列車撞及，造成1死1受傷，全案由鐵路警察偵辦中。（編輯：吳素柔）1141104