台鐵西幹線中斷！自強號卡彰化站外 旅客摸黑走軌道疏散

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

台鐵24日晚間傳出事故，彰化至成功間的東行路線，發生電車線故障，初步研判為自強號列車集電弓意外扯斷電車線，造成列車延誤。後續在大肚溪南號誌站至彰化路段間的電車也斷落，導致山線成功到彰化、海線追分到彰化之間，雙向中斷。一列自強號卡在彰化站外，車上乘客受困，經由工作人員協助下車，摸黑步行疏散至彰化站。台鐵緊急啟動從彰化經新烏日到臺中之間的公路接駁服務，現場正在進行搶修。

台鐵指出，177次PP自強號於晚間八點四十一分的時候回報，在大肚溪南號誌站和彰化之間東行路線(K214+400)的電車線有垂落的情形，177次列車緊急停車，現場改為西行路線單線雙向通行。

廣告 廣告

緊接著，145次的PP自強號也在晚間九點零七分通報，在大肚溪南號誌站到彰化之間的西行路線(K214+400)也發生了電車線斷落的狀況，晚間九點十分起，西部幹線山線成功到彰化、海線追分到彰化之間，宣告中斷。

臺鐵公司進一步說明，177次列車於晚間八點四十一分，受到大肚溪南號誌站與彰化之間電車線故障的影響，造成成功(山線)到彰化，以及追分(海線)到彰化之間暫時呈現雙線都無法通行的情形，目前已經啟動了從彰化到新烏日再到臺中之間的公路接駁，電力以及機務單位正在盡全力進行搶修，初步預估可以在晚間十一點先搶通西行路線。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

李相燁戲裡癡情 戲外是老婆傻瓜

廉航機票改名 藏高額費用風險