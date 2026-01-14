台鐵西部幹線 農曆春節2/12至2/23仍有餘位

今年春節連假為2月14日至22日共9天，台鐵為疏運旅客，自2月12日至23日共12天，全線加開各級列車共計271班。台鐵今天凌晨開放農曆春節期間西部幹線訂票，截至上午9時，共售出20萬4249張，部分時段仍有餘位。

台鐵並說明，2月13日、14日、21日及22日加開實名制列車，將於1月15日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親一親等國民訂票。

台鐵發布新聞指出，今 凌晨0時起，開放115年春節假期（2月13日至2月23日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，台鐵表示，將於1月16日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵指出，台北往高雄方向，2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。高雄往台北方向，2月21日中午12時至2月22日下午4時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

東部幹線車票部分，台北往花蓮、台東方向，2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。台東、花蓮往台北方向，2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

至於南迴線車票，台鐵表示，高雄往台東方向，2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。台東往高雄方向，2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。