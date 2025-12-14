台鐵觀音隧道號誌電纜線 又遭剪斷未失竊

台鐵觀音隧道位於漢本至武塔車站之間，十四日凌晨又遭人剪斷，但未被偷走。（鐵路警察局花蓮分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

台鐵觀音隧道位於漢本至武塔車站之間，觀音隧道於一一二年十二月二日清晨台鐵電纜線被偷剪，一度造成號誌異常；觀音隧道內的號誌電纜線，十四日凌晨又傳出遭人剪斷，但未被偷走，台鐵公司人員緊急維修，上午六時二十五分修復，沒有影響列車行駛，鐵路警察局已成立專案小組擴大偵辦。

一一二年十二月二日清晨四時許觀音隧道南口的東西線號誌電纜線各被偷剪斷約六公尺共十二公尺長，附近車站行車控制系統顯示異常，立即派員搶修；搶修期間一樣是雙線通車，但變更行車模式，造成行經的十九班次列車延誤，至上午九時許恢復行車。

十四日凌晨一時多，台鐵宜蘭縣南澳鄉武塔車站與漢本車站之間的觀音隧道，又傳出鐵道號誌異常，漢本車站人員進入隧道內查看，在距離南口六十五到一百公尺處，發現號誌電纜線被人剪斷，卻沒有失竊，隨即向警方及行政院國土安全辦公室通報。

案發時間適逢深夜，北迴鐵道沒有列車行駛，經過台鐵人員搶修，上午六時二十五分修復，讓列車正常發車，不過，嫌犯剪斷電纜線後沒有竊走，讓外界不解，是單純行竊？或暗中搞破壞？警方獲報後趕赴現場蒐證，剪斷鐵路號誌電纜線已觸犯毀損罪及鐵路法，專案小組正在過濾相關跡證深入調查。