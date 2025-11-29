台鐵訂票上限將增至9張 APP可訂新自強自由座

台鐵優化APP訂票系統。示意圖。（本報資料照片）

台鐵訂票現規定每個乘車日每人最多可預先訂6張車票，台鐵研擬提高上限至最多9張，最快明年1月上路。另為便於旅客訂自由座車票，台鐵e訂通APP也優化，可直接透過APP訂票和取票，並領取QR Code行動車票搭乘西部幹線EMU3000型新自強號。

台鐵公司說明，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵e訂通APP於11月21日起優化發佈自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR行動票證。實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號，不含跨線列車。

其中直達車包括110次、132次、148次、154 次、194次、111次、127次、131次、143 次及193次，設置於第9車廂。非直達車則有116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，設置於第9、10、11車廂。為維護乘車品質，每節自由座車廂，限制發售70張車票。

台鐵公司表示，自由座開放預購乘車日前7日（含當日）車票，可由本公司官網及台鐵e訂通APP訂票。購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。

台鐵公司提到，自由座票價成人為自強號全票票價95折，其餘票種不適用95折優惠，不開放電子票證及定期票乘車。可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。退票應於列車開車前辦理退票，逾時不予受理；退票手續費比照本公司對號列車無座票退票相關規定；乘車變更應於當日當次車開車次30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。自由座車票可適用會員積點服務。

台鐵公司也說，本次APP更版預留一般個人訂票每日訂票上限功能，訂票可擴充至一次9張，以因應未來業務調整需求。請旅客檢視台鐵e訂通版本是否已更新至2.1.24版，可享受更便利的行動票務服務。

