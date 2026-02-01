台鐵訂票大鬆綁！2/3 起開放預訂 9 張票 揪團返鄉更有感

​

本報記者綜合報導

為了讓民眾在連假期間與親友同行的行程安排更具彈性，國營臺灣鐵路股份有限公司（台鐵公司）宣布，自 2026 年 2 月 3 日起正式放寬「個人訂票」上限，由原本的每日 6 張增加至 9 張。這項新制預計將大幅減緩以往多人同行時需分開訂票、導致座位無法相鄰的困擾。

​來回最多可訂 18 張 涵蓋多種熱門車廂

​根據台鐵公布的新措施，自乘車日 3 月 3 日起（開放訂票日為 2/3）調整訂票張數。旅客以身分證字號、護照號碼或統一證號進行預約時，每一乘車日、相同方向的上限調整為 9 張；若選擇「去回程」訂票模式，單次最高可一次預訂 18 張車票（去程 9 張、回程 9 張）。

​此次調整範圍極廣，除了常規列車外，更涵蓋了家長最愛的「親子座」、高端服務「騰雲座艙」、自由座、兩鐵列車，以及深受花東民眾關注的「實名制列車」（含連假加班車及實名制優先訂票）。

​線上換票新規 「逾 6 張」需臨櫃辦理

​配合訂票上限放寬，台鐵也同步優化了線上換票功能，但提醒旅客需留意「跨制度」的限制。由於線上換票張數必須與原訂購張數相同，若旅客原訂購 3 月 3 日以後的車票（超過 6 張），之後欲辦理換票並變更至 2 月底等舊制期間的車次時，因舊制上限仍為 6 張，系統將無法受理線上更換，旅客必須親自前往售票窗口辦理。

​APP 功能維持 原民返鄉上限不變

​值得注意的是，儘管訂票門檻降低，部分服務仍維持現有規範。其中「台鐵 e 訂通」APP 的「一機多票」取票上限仍維持 6 張，以確保數位票證系統的穩定與安全。此外，為照顧特定族群權益，「原住民返鄉」訂票張數上限也維持原狀，即每人每梯次單程預訂 4 張、來回 8 張。

​台鐵公司表示，隨著 2026 年多項購票新制如「線上換票」、「手機訂付取自由座」等接續上路，期盼透過數位化轉型，為旅客打造更便捷的乘車服務。