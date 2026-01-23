台鐵訂票新制上路！3/3日起調增「個人訂票上限」至9張 來回最多共18張

台鐵公司將自乘車日 3 月 3 日起，調整個人訂票旅客每日預定車票張數。(示意圖) 圖：台鐵提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台鐵宣布乘車日自 3 月 3 日起，調整個人訂票旅客每日預定車票張數，從原先的 6 張調整為 9 張。適用範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車，將自本月 3 日起開放民眾訂票。

台鐵公司表示，為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自乘車日 3 月 3 日起，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由原先的 6 張調整為 9 張，2 月 3 日正式開放訂票。調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）及兩鐵列車。

措施調整後：

1、以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票。

2、以去回程方式訂票：單次最多可預訂 18 張車票（去程及回程各9張）。

台鐵公司指出，旅客完成訂票後，至台鐵公司售票窗口、自動售票機、超商（統一7-11、全家、萊爾富及 OK 超商）等通路，均可依調整後的張數上限取票。

另外，台鐵公司提醒，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持 6 張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂 4 張車票；來回預訂 8 張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為 3 月 3 日（含）以後，欲辦理換票並變更為 3 月 3 日前乘車日者，原訂購張數如超過 6 張，將無法辦理換票，需至售票窗口辦理。







