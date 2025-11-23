台鐵調度場遭塗鴉客入侵「大面積噴漆」害延誤 台鐵已報警追償

台鐵1108次區間車23日清晨被發現車廂遭大面積噴漆塗鴉，疑不明人士侵入七堵調度場破壞。（圖／翻攝畫面）

台鐵1108次區間車 23 日清晨被發現第 4 車廂遭人大面積噴漆塗鴉，疑似有不明人士侵入七堵調度場破壞。由於塗鴉範圍過大難以即時清除，台鐵緊急更換編組，列車最終延誤 5 分鐘發車。這是台鐵自 2016 年起第3次發生調度場車廂遭入侵塗鴉事件，再度引發維安漏洞質疑。

台鐵七堵站23 日清晨發現，1108 次區間車第 4 車廂（車號 EM9342）車體出現大面積噴漆，研判應是列車於 22 日晚間收班後遭破壞。由於系統無法立即去除塗漆，台鐵隨即更換編組，列車於清晨 6 時 49 分晚 5 分鐘開出。

鐵路警察局台北分局七堵派出所接獲通報後隨即展開調查，初步研判為不明人士闖入調度場，對車體進行噴漆破壞。警方指出，此行為已涉刑法第 354 條毀損罪，以及鐵路法第 68-2 條妨害鐵路行車安全等罪名。

台鐵強調，已向鐵路警察報案並將求償，依《鐵路法》第 68-2 條規定，竊取、毀壞或以其他非法方式危害重要運輸設施者，可處 1 至 7 年有期徒刑，並得併科最高 1000 萬元罰金。此外，依《鐵路法》第 57 條與第 70 條，未經許可侵入鐵路路線或站區非開放區域者，可處 1 萬至 5 萬元罰鍰。

鐵路警察局表示，已成立專案小組調閱周邊監視器、比對可疑人車動態，全力追查犯嫌身分，將依法究辦。警方也呼籲，塗鴉不僅造成公物毀損，更可能影響行車安全，切勿以身試法。

自 2016 年起，台鐵至今已發生 3 起調度場高戒備區遭人闖入噴漆事件，引發外界對台鐵停放場警力與維安管理是否不足的質疑。

