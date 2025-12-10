台鐵調車員花蓮職災身亡 馮輝昇：SOP全面檢討

台鐵公司總經理馮輝昇。（蔡明亘攝）

台鐵一名調車員5日遭貨物列車撞擊身亡，交通部鐵道局要求提出調查報告。台鐵公司總經理馮輝昇表示，當時影像畫面遭其他列車遮蔽，尚無法確認該員為何落車，將透過訪談進一步釐清，目前已檢討調車作業SOP，立即要求調車時「車動人不動」原則，後續將檢討調車流程及場域，此案調查報告預計12月底出爐。

馮輝昇今受訪表示，5日花蓮站水泥調車場發生職災事故，初步調查，當天9時50分時調車員正進行調車工作，10時7分時其他同仁發現，該員沒有出現在應該出現的位置上，後來立即通報救護車送醫搶救，但仍不幸地傷重不治，檢察官也有來調查，公司也對家屬關懷慰問，會全力協助員工的撫卹事宜。

針對調車作業檢討，馮輝昇說明，台鐵安全單位正進行調查，針對影像資料分析，但因該員最後落車位置，受到列車阻擋，看不太清楚，將透過訪談與資料，進一步了解事發原因，公司非常重視，預計12月底前向鐵道局提出內部調查報告。

馮也強調，該員非常認真進行調車工作，其實10時7分已完成手邊的工作，準備前往下一個調車任務，不幸在過程中發生職災事故。

馮輝昇提到，將重新檢討調車工作SOP，讓工作場域更安全，保護調車同仁是首要工作，目前已採取立即性措施，所有調車作業人員在車上不能移動，希望在「車動人不動」原則下，確保員工安全，另也要檢討調車場的場域，還要和廠商討論。

台鐵產業工會呼籲讓師徒制退場，增進調車同仁專業訓練。馮輝昇表示，員工訓練分學科與術科，學科要了解作業程序，術科要學習現場操作，經過先前調車事故已有檢討，目前採用「教練制」，這也是國外常用做法，新進同仁會有一位老師傅或主管帶領，學習將SOP轉化為日常工作。他強調，由有經驗的主管或人員來帶領新人實際操作，對技術熟練是有幫助的。

馮輝昇提到，對於員工訓練精進，台鐵已將所有教材標準化，另也透過數位化，錄製正確調車影片，讓新進同仁更快了解實際調車作業如何操作，另也建立資料庫，將退休老師傅請回來擔任講師，傳授經驗與知識，盼透過一系列完整訓練，讓所有員工都能熟悉正確、安全的調車作業方式。

