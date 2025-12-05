台鐵調車員遭撞亡！工會呼籲讓師徒制退場

台鐵花蓮站於今（5）日上午發生一起調車事故，一名調車人員在工作時遭到貨物列車撞擊，雖緊急送醫仍不治身亡。台鐵公司目前正調查事故原因，針對該事件，台鐵產業工會呼籲公司應重視技術性人員的待遇問題，並推動專業教育訓練，取代長年以來的師徒制，期望能減少類似事故的發生。

事故現場。（圖／警方提供，下同）

台鐵產業工會指出，這次事故讓全體員工深感悲痛，並強調類似的調車事故在過去並非首次發生。工會回顧2021年潮州基地及海端站的調車死傷事故，批評台鐵公司長期忽視技術性人員待遇穩定，導致員工流動率居高不下，進一步增加了工作風險。

廣告 廣告

工會進一步指出，目前調車人員的訓練模式採用師徒制，新進人員到職後需由當地車站的其他調車人員進行現場培訓，基礎訓練如摘、解聯掛、無線電使用、安全教育等，均是在到站後才開始學習，導致訓練品質難以統一。此外，第一線員工需在工作之餘同時帶新人，加重了工作負擔，進一步提高了事故風險。

此外，工會也批評目前調車人員僅享有1200至1800元的危險津貼，卻需在惡劣的戶外環境中進行高風險工作，許多調車人員因此選擇轉任其他職務，導致調車工作環境更加不穩定。工會還提到，台鐵公司化後，技術性人員的專業證照未能反映在待遇上，進一步造成技術人才流失。

針對此次事故，工會要求交通部與台鐵公司應嚴肅看待，檢討現行危險津貼的數額，設置專業證照津貼，並建立完善的專業教育訓練機制，讓師徒制逐步退場，成為輔助方式，從而減少第一線員工的負擔，降低工作風險，並提升職場安全與運輸環境的安全性。

延伸閱讀

好市多也撐不住？美加日韓會員年費喊漲 官方：台無變動

「乳鐵蛋白胜肽」活化黑色素細胞 頭髮由白轉黑！

揪政府禁小紅書「跳過程序」！律師：北韓法學的依法行政？