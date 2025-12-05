台鐵調車工連接水泥列車遭撞擊！右手、胸腔遭輾亡

警方在現場釐清事發狀況。（圖／東森新聞）





今（5日）早上10時多，台鐵花蓮站卸料場區一名36歲的顏姓調車工要銜接空的水泥列車，卻遭撞擊倒地，手臂、胸腔遭輾壓，當場失去生命跡象。台鐵初步研判，調車工疑似站錯軌道、無線電換台沒通知，才會被撞上，也不排除掛在火車上作業，跳下軌道時沒站穩，才會被輾過，詳細事故原因還在釐清。

救護人員從軌道邊將一名男子抬出，放上擔架查看傷勢，架設機器進行急救，再將人抬上救護車送醫。原來他是花蓮運務段的調車工，在執行勤務時，疑似不小心被火車撞擊而喪命。其他運務段人員聚集在事發地點，討論當時發生的原因。鐵警也到場採證、訪談釐清事發，並發現第一列和第二列散裝水泥車廂底部，以及卸料場內的鐵軌，都有噴濺同樣的血跡。

根據了解，5日早上10時多，當時36歲的顏姓調車工在花蓮站卸料場區執行調車勤務，要將空的水泥列車連接上，前方的水泥列車車頭以倒退的方式，要接上後方的水泥車。

台鐵初步研判，調車工可能站錯軌道、無線電被換台卻沒通知，才因此被撞上，也不排除他掛在火車作業時跳下軌道時，沒站穩就被輾過。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽：「他的作業是連掛幸福水泥的空車，以花蓮站貨車還有客車的量是非常多，時間是有他的車的屬性，可是我們會在安全的狀態下完成。」

台鐵公司回應，進行調車作業時，調車員司會先確認所有人員都離開危險位置後，才會通知列車移動，而且車輛停穩後，調車工才能摘解連接。運務段單位強調，當時顏姓調車工進行連接作業時，都有符合正常流程。詳細事故原因，還需要調閱監視器和通聯紀錄釐清。這回調車員值勤遭列車撞擊不慎喪命，家屬悲痛心情難以言喻。

