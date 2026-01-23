台鐵調高上限 3/3起去回程車票可訂18張

▲台鐵買票4大新規定。（圖／台鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，台鐵開放，乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，若以去回程訂票單次最多可訂18張車票。

台鐵表示，依身分證字號、護照號碼或統一證號計算，每人每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。

廣告 廣告

措施調整後：

1、以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票。

2、以去回程方式訂票：單次最多可預訂18張車票(去程及回程各9張)。

旅客完成訂票後，至本公司售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，均可依調整後之張數上限取票。

另「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日(含)以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理，請旅客多加留意。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

別驚慌！北車今日演習無差別攻擊 10點起台鐵月台等先練習

台鐵春節疏運！全線加開各級列車52班 1/23零時起開放4管道訂票

台鐵最大金雞母北車ROT案招商 日商也感興趣、權利金首採累退制