台鐵證實要淘汰2元老級區間車！支線新一代主力車DR3200型七月亮相

台鐵公司證實，未來三年將逐步淘汰舊款區間車EMU500。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司證實，將逐步在三年內汰換掉老舊的EMU500、600型區間車，僅保留少數幾組完成動力改造的列車，未來將以最新款的EMU900型列車當區間車主力。另外，台鐵新一代支線主力車DR3200型預計在今年7月會有第一編組列車出厰。

台鐵公司董事長鄭光遠證實，因EMU900型區間車52組都已到位，且運量大，未來將作為北部地區的區間車主力，南部地區因部分車站的月台長度問題，暫時還得由少數的EMU500、600型區間車，以及EMU700、800型疏運，「500型和600型會在三年內淘汰」。

台鐵在1995年到1997年間陸續用EMU500型列車開始營運，行駛各站停車區間車班次，以增強台鐵與公路長途巴士的競爭能力、吸引通勤乘客使用，是台鐵第二款通勤電聯車。

台鐵公司也公布未來各型列車的投入服務規劃，城際型列車EMU3000型新自強號共50組已經全數到位，會是中長途的列車主力，並以太魯閣號、普悠瑪號為輔；區間車則以EMU900型為主力。另外，老字號的莒光號和支線舊款柴聯列車，預計在2028年全數退役。

另外，台鐵公司也公布新一代支線路線主力「DR3200型客車」，車輛由台灣車輛股份有限公司承製，每組為4輛固定編組，總計採購60輛(15編組)，每編組載客數可達500人，首批車輛預定於今年年中交車，並有望於年底投入台鐵平溪、內灣及集集三條支線營運。

台鐵公司說明，新的「DR3200型客車」車內設有多功能廁所、哺集乳室及前後觀景台，兼具現代設計與實用機能，提供支線旅遊更為友善的乘車體驗。不過，台鐵工設計階段以保密為由，暫不公布「DR3200型客車」的照片。

台鐵公司未來將EMU900型列車當作區間車主力。(記者吳亮儀攝)

台鐵支線現在用的舊款柴聯車預計在2028年淘汰，將更換新一代支線路線主力「DR3200型客車」。圖為現在平溪線用的舊款柴聯車。(記者吳亮儀攝)

