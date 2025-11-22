台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議

台北市 / 綜合報導

台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨識性。對此，台鐵也表示這樣的設計是想凸顯視覺效果，以及高共鳴度等元素，來宣導乘車安全。

記者吳任瑜說：「車站內貼有不少，這種拒絕暴力的廣告警語，但台鐵新設計致敬日本，新世紀福音戰士的風格，引起民眾熱議。」跳脫傳統制式排版，讓警語走出自己的特色，把廣告字體拆開放大來看，寫著兩個大大的刑法還不夠，就連有期徒刑的字眼也相當顯眼，就是要提醒乘客，維護車廂秩序人人有責。

但也有網友看了覺得不習慣，認為排版有點凌亂，不夠有辨識性，我們實際到車站，看看乘客反應，民眾說：「字太多了，不會有嚇阻效果，但如果我在車上很無聊，就會看一下吧。」記者VS.民眾說：「第72條第一項第一款刑法...，(你覺得它想要表達什麼意思)，...這我也不曉得。」

這種字體被稱為EVA明朝體，是日本字體設計公司出品的字型，它厚重且粗細對比明顯的造型，深受「新世紀福音戰士」監督，庵野秀明青睞，並運用到排版設計上，這次台鐵的警語廣告版面設計走這樣的風格，也有不少網友認為，這個設計很酷，台鐵成功引起注意，這種關注方式才厲害。

民眾說：「字比較大，比較明顯。」民眾說：「我覺得不同的呈現方式，就都可以試試看啦，看哪一個比較適合。」這波宣傳成功引起迴響，台鐵公司回應，風格設計運用凸顯視覺效果，及高共鳴度等元素，宣導乘車安全，提升旅客關注，宣導海報將陸續張貼，到車站及列車會繼續努力，透過各種方式，營造更良好的乘車空間。

不管哪一種設計，都希望你能多看兩眼，讓注意事項留在你腦海間。

