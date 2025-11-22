台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極

【時報-台北電】第62屆金馬獎頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，21日入圍午宴上，最佳新演員入圍者《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷首次相聚，提前交流彼此心情。 馬士媛談到第一次踏上金馬舞台，坦言既興奮又緊張，最感動的是交往5年的男友、JADE樂團嘟嘟給予支持，「他要我好好享受，說會在家看直播。」談及是否有幸運物，她甜笑表示：「我們在一起就是最幸運的事。」閃瞎眾人，讓劉敬忍不住打趣：「那我坐旁邊去，閃屁啊！」現場笑聲不斷。 劉敬則說，他以平常心面對入圍，但能在金馬遇到眾多前輩仍感榮幸，「剛在廁所門口看到柯煒林，跟《大濛》裡演的『趙公道』角色差太多，差點認不出來。」林怡婷則期待走紅毯，興奮提到巧遇曾敬驊，非常想合照。劉敬立刻附和：「他真的很帥、可惡。」還笑稱第一次看到本尊時覺得對方「全身在發光」，希望未來能合作或同台入圍。 牧森透露，午宴時碰到張孝全，被對方健壯氣場震懾，「我站在旁邊看，真的很壯。」來自香港的張迪文則說，與一群新認識的同輩演員聚在一起反而害羞，「張孝全、黃秋生都很想合照，但真不敢開口。」(新聞來源：中國時報─報導孫

時報資訊 ・ 5 小時前