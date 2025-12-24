台鐵變電站因地震「跳電」關山＝金崙路線停駛 台東火車站近300人滯留

（示意圖／報系資料照）

平安夜地牛翻身！今（24）日傍晚17時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，最大震度在台東縣卑南達到5弱，國家警報大響、幾乎全台有感。這起地震影響台鐵台東變電站電力自動跳脫，台鐵公司表示，自晚間18時起關山=台東=金崙間路線不通，停駛改採公路接駁，預估影響時間超過2個小時。

台鐵公司今日稍早表示，受到台東縣政府北方10.1公里發生芮氏規模6.1地震影響，自晚間18時起，台鐵關山=台東=金崙間路線不通，即起辦理公路接駁。目前台東火車站滯留約300名旅客，台東派出所也加強派員疏導，維持車站旅客秩序。

廣告 廣告

另外，因地震台鐵變電站發生跳電、電力跳脫，受影響的路段列車也依照SOP停駛，待台鐵派員巡查路線，確認路線安全無虞才會恢復正常行車，預估影響時間可能超過2個小時。

目前台鐵台東火車站第2月台第一節車廂處天花板有掉落情形之外，其他各站均無災損狀況傳出。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪

醉吻人夫！夏宇禾196字文道歉「還原當天情況」：我會深刻反省