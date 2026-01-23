台鐵買票新規！調整個人訂票張數上限 這日起每日可訂最多9張

台鐵公司宣布，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式購買車票時，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由原本的6張調整為9張。圖／翻攝自台鐵臉書

為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，台鐵公司宣布，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式購買車票時，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由原本的6張調整為9張，提供旅客更具彈性的訂票選擇。

台鐵指出，本次調整適用範圍廣泛，涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。調整後之訂票規定包括以單行程、雙行程或三行程方式訂票者，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票者，單次最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。

廣告 廣告

台鐵買票4大新規定。圖／翻攝自台鐵官網

旅客完成訂票後，可至台鐵售票窗口、自動售票機，或於四大超商通路（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）依調整後之張數上限取票。不過台鐵也提醒，相關例外規定仍維持不變。「台鐵e訂通」APP的「一機多票」取票張數上限仍為6張；「原住民返鄉」訂票則維持每人每梯次單程最多4張、來回共8張車票。

此外，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，若旅客原訂購之乘車日為3月3日（含）以後，且訂購張數超過6張，欲換票並改為3月3日前之乘車日，將無法透過線上方式辦理，須親至售票窗口處理，請旅客特別留意相關規定。台鐵表示，未來將持續檢討並優化訂票制度，期望提供旅客更便捷且友善的搭乘服務。



回到原文

更多鏡報報導

乳頭反覆破皮！她多次檢查都正常 醫聽1細節秒警覺：罕見乳癌

妻懷孕老公竟「瘋狂孕吐」！醫揭背後真相：共情能力太強

母9年前病逝！51歲兒因「同1愛好」慘罹食道癌 醫示警：3習慣要小心

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開