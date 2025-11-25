台鐵賣酒 限量三百瓶

台鐵宣布二十七日起發售台中驛紀念酒，僅限量三百瓶。（記者傅希堯攝）

記傅希堯／台北報導

台鐵公司繼台南站、高雄站推出紀念酒後，再為台中站設計推出「台中驛紀念酒」，酒體為噶瑪蘭威士忌原酒，僅限量三百瓶。

台鐵表示，台中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，這款酒曾榮獲二０一五年世界威士忌競賽之世界最佳單一麥芽威士忌大獎，酒精濃度介於五十度到五十九點九度，風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，口感甘醇，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮。

台鐵指出，台中驛紀念酒威士忌禮盒特別採用精緻木盒包裝，每瓶售價五千五百元，且全台灣只限量發售三百瓶，於二十七日在台鐵夢工場台北、花蓮、台東等門市限量發售。

（酒後不開車，開車不喝酒）