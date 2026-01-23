台鐵購票新制！個人訂票張數放寬50％ 2月3日起開放

台鐵公司今（23）日公布售票新制，乘車日3月3日起，也就是訂票日2月3日起開放之範圍，個人訂票一次最多能買9張票。（示意圖／本報資料照片）

為提升旅客訂票便利性，台鐵公司今（23）日宣布，乘車日3月3日起（訂票日2月3日起開放之範圍）以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客每日可預訂車票張數由6張擴大至9張，調整範圍包括親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車及兩鐵列車，若一次訂購來回票，相當於單次可預訂18張車票。

台鐵公司表示，乘車日3月3日起，也就是2月3日起可訂票的範圍，將擴大「個人訂票」張數，依身分證字號、護照號碼或統一證號計算，每位旅客每日可預訂車票張數，從6張調整為9張，提供旅客更彈性的訂票選擇。

台鐵公司指出，此次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車及兩鐵列車，調整後以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；若以去回程方式訂票，單次最多可預訂18張車票。

台鐵公司說，台鐵e訂通APP的「一機多票」功能，取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，且由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此若訂購6張以上3月3日以後的車票，卻想換至3月3日前的車票，將無法成功辦理換票，需直接至售票窗口辦理，請旅客多加留意。

