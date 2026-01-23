台鐵購票新制！「訂票上限拉高」去回程可買18張 這天正式上路

記者柯美儀／台北報導

台鐵調高個人訂票上限。（示意圖／資料照）

為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，台鐵公司宣布，自3月3日乘車日起適用新制，並自2月3日起開放訂票，旅客以「個人訂票」方式購票者，每人每日可預訂車票張數，將由原本6張提高至9張，以去回程方式訂票，最多可預訂18張車票。

台鐵表示，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，提升訂票彈性與便利性。

台鐵說明，本次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車，含連假加班車及花東地區實名訂票，以及兩鐵列車。

自乘車日3月3日起，台鐵公司調高個人訂票張數上限。（圖／台鐵提供）

措施調整後如下：

1、以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票。

2、以去回程方式訂票：單次最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。

台鐵指出，旅客完成訂票後，至台鐵售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，均可依調整後之張數上限取票。

另「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前的乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理。

