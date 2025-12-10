台鐵跨年元旦加開列車 12日開放訂票

（中央社記者黃巧雯台北10日電）因應跨年晚會活動及元旦假期，台鐵公司今天宣布，今年12月31日、115年1月1日及1月4日共加開41列次，將於12日凌晨0時起開放訂票。

台鐵發布新聞稿表示，因應115年元旦疏運旅客需要，114年12月31日、115年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班，而在北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段，另加開區間車25班。

台鐵指出，加開列車車票預計在12月12日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。（編輯：李亨山）1141210