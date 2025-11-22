台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
近日有位旅客分享，他在搭台鐵時，聽見列車長廣播「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，另他相當驚喜，文章一出更引來逾2.6萬人按讚，更喊話台鐵「台鐵完全應該獎勵這位車長耶！英雄」、「請加薪」。
這名旅客在社群平台發文表示，當時他正搭乘台鐵，突然聽見車廂內廣播「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，讓他忍不住讚嘆「第一次聽到這麼猛的廣播，給車長一萬個讚，可惜沒有錄到！」
原PO也在留言區補充，雖然這樣的內容確實大快人心，也符合頗多人的想法，但也還是有人對此有不同的意見，「我擔心公布車次或過於特定會給該車車長或相關人員帶來麻煩，請恕我不回覆相關留言喔。」
貼文曝光後，吸引超過2.6萬人按讚，不少網友紛紛在底下留言，「竟然有人在火車上抽菸？」、「密閉空間不能抽菸不是常識嗎？」、「台鐵已經禁菸很久了，怎麼有人不知道嗎？」、「台鐵完全應該獎勵這位車長耶！英雄」、「請加薪這位車長」、「雖然很開心，但是又擔心廣播的人會被懲處」、「我是超過40年的老菸槍，我可以忍為什麼你不能忍，公共場合尊重不抽菸的人」、「應該是氣很久了，因為除非抓起來罰錢，取消載運，不然抽菸的臉皮厚，下次還會繼續」。
也有人分享，「剛好也在同一班車上，列車長真的很棒」、「同一班車的，列車長超猛」、「上次坐台鐵突然空調全部停掉，然後就聽到車長廣播說請不要車廂內跟廁所抽菸不然空調系統會全部停止運作，抽菸的人真的有夠自私」、「之前有聽到廣播某車廂內乘客禁止吸菸，還直接說沒人要吸你的二手菸，懷疑同一位」、「我有聽過列車長廣播說請勿於車門關閉時強行闖入或試圖打開車門，車門會壞掉」。
